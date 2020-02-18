В Керчи ФСБ схватила подростков: Их обвинили в терроризме

В Керчи ФСБ схватила подростков: Их обвинили в терроризме

Силовики ФСБ схватили двух подростков на территории оккупированной Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"ФСБ в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями города Керчь 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным ФСБ, у задержанных была изъята самодельная взрывчатка. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных". Позже подростки будто бы планировали осуществить ряд террористических актов.

"По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России", - уточнили в ФСБ.

Напомним, Россия захватила украинское судно в Азовском море: Все подробности.