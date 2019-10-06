Путин повышает ставки: в РФ назвали новые условия для саммита "нормандской четверки"

Перед отходом украинских войск Путин выдвигает новые требования

Желаемый Владимиром Зеленским мир на Донбассе в данный может получиться только в случае достижения Путиным своих целей. По крайней мере, в Кремле постоянно повышают ставки для сборов лидеров "нормандской четверки".

Новые требования для того, чтобы террорист №1 в мире в принципе согласился сесть за стол переговоров, озвучил внедренный в ОБСЕ российский оккупант Александр Лукашевич.

Представитель России в международной организации объявил, что стремления команды Зеленского любым путем выполнить условия Путина для проведения встречи в "нормандском формате" прогнозируемо привели к повышению ставок.

Так, если раньше террористы требовали просто согласиться с "формулой Штайнмайера", то сейчас их желания пошли намного дальше:

- Перспектива саммита в нормандской формате прояснится после разведения сил в Петровском и Золотом, а также имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, - объявил Лукашевич.

Подобные завления звучат именно за день до запланированного Зеленским отступления от Золотого в Луганской области, когда террористы открыли огонь из минометов прямо в районе разведения войск.

Поэтому давление на Банковую завтра будет просто огромным. На одной чаше весов у президента - голословные обещания Путина прекратить войну, получив взамен Донбасс с особым статусом и правом ветирования евроинтеграционных стремлейний целой страны. На другой - постоянно нарастающая агрессия РФ и не приемлющие капитуляцию украинцы.

Напомним, боевики "ЛДНР" потребовали от Украины пересмотреть закон об особом статусе Донбасса и "призвали господина Зеленского не диктовать никаких условий".

Кроме того террористы "отказали" Украине в возвращении контроля над границей. А без выполнения последнего условия не может быть и речи о "проведении демократических выборов", которые прописаны в скандальной формуле, хотя о каких вообще выборах может идти речь, если российский телевизор в ОРДиЛО в ходе кампании не отключат.