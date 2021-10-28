Путаница от пропаганды: Почему изгнание нацистов из Украины не было деоккупацией

Радость от освобождения быстро сменилась страхом репрессий. Что же случилось? / ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного

28 октября в Украине отмечается день освобождения страны от нацистов. Автор Без Табу отдает должное памяти простых освободителей, но напоминает, что их подвиг был использован, чтобы сменить одних оккупантом другими.

Семь с лишним лет неприкрытой российской агрессии в какой-то степени все же подействовали на Украину благотворно. По крайней мере, неизбежная переоценка системы морально-бытовых устоев была значительно ускорена. И дело даже не в том, что из воображаемого пантеона народных героев с грохотом выпали условные Кобзон и Лолита. Речь, скорее, о кардинально ином взгляде на отдельные исторические события и их последствия.

Еще не так давно годовщина освобождения от гитлеровской оккупации была поводом для недурственного празднества. Причем не только в общегосударственном масштабе, но и на местном уровне. В отдельных населенных пунктах «дни города» и вовсе нарочно совместили с датой окончательного вытеснения оттуда нацистов. Не беда, что иногда праздник выпадает на глубокую осень, когда особо не попразднуешь. Зато сразу несколько поколений украинцев будут помнить, кому обязаны якобы безоблачной и счастливой жизнью без малейших дискриминаций.

Освободители Украины - они мечтали о счастливой жизни, но в СССР это было непросто

Но новая война поменяла многое. Прежде всего восприятие, так как 28 октября из «дня освобождения от фашистов» превратился в день изгнания нацистских оккупантов со всеми вытекающими. То есть стал обыкновенным днем памяти павших, а не балаганом с многочисленными одами какому-нибудь Жукову и меню полевой кухни с обязательной водкой на закуску. Декоммунизация вывела из употребления элементы декора шабаша вроде красных знамен. И даже в городах, чья власть истинно патриотической позицией похвастаться не может, в этом году удивительно тихо – впервые за долгое время.

Но смена вывесок, увы, не означает глобальных преображений коллективного менталитета. Выдворение с территории Украины «коричневой чумы» никоим образом не стало деоккупацией, поскольку освободившуюся нишу мгновенно занял красный тоталитарный режим. В этом плане в идеале следовало бы придерживаться латвийско-литовско-эстонской линии поведения: три балтийские республики еще в разгар “Перестройки" начали намекать о том, что их земли оккупированы Москвой. А после восстановления суверенитета заговорили об этом прямо и открыто. Да, это ничуть не мешает сравнительно вольготному существованию «пятых колонн». Но принятие в Евросоюз дает понять, что вектор движения был выбран верно.

Наше же население до сих пор не может осознать, что немалая часть текущих проблем – исключительно следствие «замены Гитлера на Сталина». Превратившийся в фюрера австрийский художник, конечно, мог попытаться перебить абсолютно всех «недочеловеков», не вписывавшихся в его арийские стереотипы. Так бы, скоре всего, и было. Но свидетелями этих попыток мы, к счастью, уже не будем. Зато убедиться в бессмысленной кремлевской беспощадности довелось сполна.

Именно десятилетия советского гнета привели к многим смертям, а также насильственной и, в общем-то, неестественной для наших краев глобальной русификации. Если не верите допотопной социологии, обратитесь к художественной литературе – там реалии предельно точно отображены у любого автора независимо от отношения к Украине. Провинциальные дети еще в имперские времена в быту пользуются украинским языком, а в диктантах на русском допускают невозможные по нынешним временам ошибки («Первый диктант» Остапа Вишни). В Киеве в разгар «войны между белыми и красными» немало жителей также говорят на украинском («Дни Турбиных» Булгакова). В Харькове, тогда еще столице УСРР, госслужащий вылетает с хлебной должности из-за сопротивления украинизации («Мина Мазайло» Кулиша).

После Второй мировой украинскую сущность словно водой смыло. И не только потому, что Сталин и его окружение до смерти боялись бандеровцев, а еще и ввиду заселения территорий УССР выходцами из советской России. Не задумывались ли вы над тем, что большинство промышленных моногородков обрели нынешний вид или вовсе были основаны лет 55-65 назад? Контингент там и сейчас соответствующий, мечтающий о реставрации СССР и агрессивно отвергающий декоммунизацию. Если в бывшем Комсомольске кое-как примирились с превращением города в Горишние Плавни, то где-нибудь в Першотравенске приезжего в порошок сотрут, если он назовет населенный пункт не Первомайском.

Сын полицая и ветераны Второй мировой

В конце концов, эта волна спущенной сверху эмиграции занесла в Украину ощутимую часть политической элиты времен правления донецкого клана. Поинтересуйтесь, к примеру, где родились и росли Николай Азаров и Раиса Богатырева – будете удивлены, причем не факт, что приятно. Апогеем же стоит считать тот факт, что благодаря победе Сталина над Гитлером президентом номер четыре стал сын сосланного на Донбасс нацистского пособника. Забавно, что Янукович и его сторонники регулярно попрекали Ющенко прошлым его отца, сотрудничавшего с ОУН в западных областях ПОСЛЕ окончания войны. А что, прожженный совковый электорат при условии сокрытия части фактов все равно разницы не видит.

Это, пожалуй, тот случай, когда стоит пожалеть, что реформу школьного образования начали не с конца, а с начала. Ведь пока первоклашки по сравнению с предшественниками начинают ощущать позитивные изменения, старшеклассники штудируют современную историю по учебникам, написанным во времена министра Табачника. А там борцы за Независимость Украины выставлены столь дикими зверями, что неокрепшим детским мозгам любые советские карательные меры могут показаться оправданными и адекватными.

Так что светлая память всем павшим в борьбе против нацистов. А профессиональным любителям Кобзона и сторонникам коллективизации даже желать как-то ничего не хочется.

Виталий Могмлевский, Без Табу