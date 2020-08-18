Противнику Лукашенко не разрешили вылет из Украины: Что происходит?

Противнику Лукашенко запретили вылет из Украины: Что происходит?

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало не смог вылететь из Украины.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

"Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу", - заявил Цепкало.

Как уточнил политик, у всех членов его семьи есть шенгенские визы, а сам он недавно прилетел из Польши в Украину, однако трудностей тогда каких-либо не возникло.

Для справки

Валерий Цепкало – белорусский оппозиционный общественный деятель. Был одним из кандидатов на пост президента РБ, однако местный ЦИК отказал ему в регистрации. 24 июля выехал с семьей в РФ. Позже Цепкало оказался в Украине. 4 августа оппозиционер призвал президента России Владимира Путина "не подставлять плече Александру Лукашенко" и обеспечить честные выборы в Беларуси.

12 августа политик заявил о создании Фронта спасения Беларуси.