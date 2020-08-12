Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Цепкало создал Фронт спасения Беларуси: Раскрыты детали

14:50
Цепкало создал Фронт спасения Беларуси: Раскрыты детали - фото 1
Цепкало создал Фронт спасения Беларуси: Раскрыты детали

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, ныне пребывающий на территории Украины, заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси".

"Осталась слабой женщиной!": Тихановская оправдалась за выезд из Беларуси

Об этом политик написал в Telegram.

"Я объявляю о формировании ФРОНТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ЦЕЛИ ФРОНТА:1. Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко А. Г.; 2. Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь; 3. Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей", - говорится в сообщении.

Для справки

Валерий Цепкало – белорусский оппозиционный общественный деятель. Был одним из кандидатов на пост президента РБ, однако местный ЦИК отказал ему в регистрации. 24 июля выехал с семьей в РФ. Позже Цепкало оказался в Украине. 4 августа оппозиционер призвал президента России Владимира Путина "не подставлять плече Александру Лукашенко" и обеспечить честные выборы в Беларуси.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Беларусь протест Новости Мир
Без табу
Другое на тему
Милиция Беларуси обстреляла протестующих из боевого оружия, есть пострадавшие - фото 1
Милиция Беларуси обстреляла протестующих из боевого оружия, есть пострадавшие
14:13
Протесты в Беларуси: МИД рассказал о пострадавших украинцах - фото 1
Протесты в Беларуси: МИД рассказал о пострадавших украинцах
11:46
Одиозный судья Вовк согласился на допрос НАБУ: Но есть условие - фото 1
Одиозный судья Вовк согласился на допрос НАБУ: Но есть условие
10:27
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50