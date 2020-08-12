Цепкало создал Фронт спасения Беларуси: Раскрыты детали

Цепкало создал Фронт спасения Беларуси: Раскрыты детали

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, ныне пребывающий на территории Украины, заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси".

Об этом политик написал в Telegram.

"Я объявляю о формировании ФРОНТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ЦЕЛИ ФРОНТА:1. Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко А. Г.; 2. Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь; 3. Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей", - говорится в сообщении.

Для справки

Валерий Цепкало – белорусский оппозиционный общественный деятель. Был одним из кандидатов на пост президента РБ, однако местный ЦИК отказал ему в регистрации. 24 июля выехал с семьей в РФ. Позже Цепкало оказался в Украине. 4 августа оппозиционер призвал президента России Владимира Путина "не подставлять плече Александру Лукашенко" и обеспечить честные выборы в Беларуси.