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В ГБР сумели допросить Кличко

Вчера, 21:00
Кличко ответил на вопросы детективов ГБР - фото 1
Кличко ответил на вопросы детективов ГБР

В среду, 31 июля, мэр Киева Виталий Кличко, которого так жаждет уйти глава офиса президента Андрей Богдан, побывал на допросе у следователей Государственного бюро расследований. Того самого, что возглавляет однокашник наставника Богдана Андрея Портнова Роман Труба.

О допросе градоначальника столицы заявили сегогдя в ГБР, отметив, что беседовали с чиновником из-за уголовного дела о махинациях при отдаче киевской земли под застройку.

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В каком статусе мэр Киева проходит по делу, неизвестно. Скорее всего, в качестве свидетеля. При этом не ясно и о какой именно стройке идет речь, ведь незаконно полученных разрешений на возведение домов при Кличко и не только было выписано великое множество. В том числе и другом Богдана Андреем Ваврышем, который претендует на место "смотрящего" за Киевом при Зеленском.

- Допрос состоялся в рамках уголовного производства, которое было возбуждено из-за возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве, - рассказали в ГБР.

Как известно, Владимир Зеленский по совету приближенных разделяет должность главы администрации и мэра, чем, де-факто, забирает у Виталия Кличко все исполнительные полномочия и делает избирательную народом должность исключительно представительской.

Напомним, Владимир Гройсман пообещал рассмотреть инициативу об увольнении Кличко с должности мэра, но при этом схитрил и спетлял в отпуск.

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Виталий Кличко ГБР Андрей Богдан Новости
РБК Украина
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