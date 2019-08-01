В ГБР сумели допросить Кличко

Кличко ответил на вопросы детективов ГБР

В среду, 31 июля, мэр Киева Виталий Кличко, которого так жаждет уйти глава офиса президента Андрей Богдан, побывал на допросе у следователей Государственного бюро расследований. Того самого, что возглавляет однокашник наставника Богдана Андрея Портнова Роман Труба.

О допросе градоначальника столицы заявили сегогдя в ГБР, отметив, что беседовали с чиновником из-за уголовного дела о махинациях при отдаче киевской земли под застройку.

В каком статусе мэр Киева проходит по делу, неизвестно. Скорее всего, в качестве свидетеля. При этом не ясно и о какой именно стройке идет речь, ведь незаконно полученных разрешений на возведение домов при Кличко и не только было выписано великое множество. В том числе и другом Богдана Андреем Ваврышем, который претендует на место "смотрящего" за Киевом при Зеленском.

- Допрос состоялся в рамках уголовного производства, которое было возбуждено из-за возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве, - рассказали в ГБР.

Как известно, Владимир Зеленский по совету приближенных разделяет должность главы администрации и мэра, чем, де-факто, забирает у Виталия Кличко все исполнительные полномочия и делает избирательную народом должность исключительно представительской.

Напомним, Владимир Гройсман пообещал рассмотреть инициативу об увольнении Кличко с должности мэра, но при этом схитрил и спетлял в отпуск.