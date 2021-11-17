Пространство: дата выхода 6 сезона сериала

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10 декабря с шестым сезоном возвращается «Пространство» (The Expanse) — экранизация одноимённого научно-фантастического цикла романов авторского коллектива, скрывающегося под псевдонимом Джеймс Кори.

Шестой сезон расскажет о масштабной войне радикалов под командованием Марко Инароса с Альянсом Внешних планет, Землёй и Марсом.

На всю войну героям отвели шесть эпизодов, что является антирекордом для всех сезонов эпического шоу.

График выхода серий 6 сезона сериала "Пространство"

1 серия - 10 декабря 2021 года

2 серия - 17 декабря

3 серия - 24 декабря

4 серия - 31 декабря

5 серия - 7 января 2022

6 серия - 14 января 2022 года

Пространство 2021 - смотреть онлайн трейлер 6 сезона:

Формально это будет финальный сезон сериала, после чего, как говорят авторы, шоу уйдёт на паузу.

Впрочем, если «Пространство» и вернётся, то уже в обновлённом виде — всего в цикле Джеймса Кори девять книг, и действие последних трёх разворачивается спустя тридцать лет.