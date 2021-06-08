Прослушка Медведчука №4: Кум Путіна визнав зв'язок з Порошенком

Посібник Медведчука

Бігус-Інфо виклали останню частину плівок прослушки Віктора Медведчука. На них кум Путіна прямо називає президента Порошенка як свого спільника у державній зраді.

Восени 2014 року Медведчук підключився до неформальних переговорів щодо поставок російського газу в Україну. Вони тривали паралельно з офіційними переговорами між «Нафтогазом» і українським урядом з одного боку і «Газпромом» і урядом РФ з іншого за посередництва Єврокомісії.

Медведчук регулярно спілкувався телефоном з міністром енергетики РФ Олександром Новаком і головою «Газпрому» Олексієм Міллером. На офіційних переговорах в Брюсселі українська сторона наполягала на зниженні ціни і закріпленні її в контракті. Росіяни з цим не погоджувалися, виступаючи проти зміни контракту. Знижку вони пропонували оформити у вигляді міжурядової угоди. У РФ побоювалися, що зміна договору може стати додатковим аргументом на користь України в міжнародних арбітражах, де Київ оскаржував завищену росіянами ціну на газ. Медведчук запевняв росіян, що йому вдалося переконати президента Петра Порошенка сати на пропозицію РФ. У підсумку українська делегація пом'якшила висунуті росіянам умови.

Колишній міністр енергетики України Юрій Продан розповів, що українська делегація перебувала в постійному контакті з Порошенком. Запевнивши, що президент на переговірників не тиснув. Екскерівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв від коментарів відмовився.

Восени 2014 року відбувалися переговори про постачання російської електроенергії в Україну та забезпечення електрикою окупованого Криму. Залежність півострова від материка досягала 90%, і для росіян забезпечення Криму електроенергією було питанням більше політичним, ніж економічним, йдеться в матеріалі. Цю тему Медведчук обговорював із тодішнім російським віце-прем'єром Дмитром Козаком і міністром енергетики Олександром Новаком. Автори матеріалу стверджують, що Медведчук в інтересах Порошенка намагався включити в контракт фірму-«прокладку» Костянтина Григоришина. На переговори до Москви Медведчук літав зі своїм соратником Тарасом Козаком. У результаті договір про постачання електроенергії уклали напряму, без посередників.

Офіційний мандат переговорника зі звільнення полонених у Медведчука з'явився наприкінці 2014 року. До переговорної групи його призначив голова СБУ Валентин Наливайченко. У розмові з помічником президента РФ Владиславом Сурковим Медведчук заявив, що підключитися до переговорів щодо полонених його попросив президент Порошенко.

Медведчук нарешті назвав ім'я Порошенка, від імені якого вів переговори з ворогом. Таким чином, п'ятий президент України є посібником зрадника Медведчука.

У розпорядженні журналістів немає жодної розмови Медведчука про обмін з ватажками «Л/ДНР» або керівництвом путінської адміністрації. Переважно він спілкувався з так званою «відповідальною за обміни» в «ЛНР» Ольгою Кобцевою, «обмудсменом» «ДНР» Дариною Морозовою. Так званий «міністр оборони» «ДНР» Володимир Кононов - найбільш високопоставлений функціонер псевдореспублік, записи розмов Медведчука з яким опинилися в розпорядженні авторів матеріалу.

До підключення Медведчука до переговорів в 2014 році СБУ вдалося витягнути з полону 1,5 тисячі українців, після - ще стільки ж. Але вже за п'ять років.

«На тих плівках, що в нас є, він не звільняє нікого, кого не могла б штатно звільнити СБУ. Під їх контролем, як ви чули, він і працював. Іноді заважав, іноді - виконував роль телефоністки. В економічних питаннях - він куди ефективніший... 1,5 тисячі людей звільнили за півроку до Медведчука. А за наступні 5 років за участю цього «видатного переговорника» звільнили ще 1,5 тисячі. Реально до нього було швидше», - розповів журналіст Денис Бігус.

Прослушка Медведчука. Фінал: полонені, газові війни, електрика в Крим: