Промоутер определился с судьбой боя Усик - Чисора

Встречу Усика с Чисорой на ринге перенесут

Ватоголовый украинский спортсмен, которому 23 мая предстоял поединок с британцем Дереком Чисорой на арене О2, не сможет выйти на бой в ближайшие несколько месяцев. Та же участь ждет и другие встречи боксеров на профессиональном и не только рингах.

Основатель и владелец компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который занимается промоутерством Александра Усика наряду с К2 promotions, заявил о переносе следующего выступления украинца в супертяжелом весе.

- Думаю, что бои Усик - Чисора и Поветкин - Уайт будут перенесены. Мы сделаем официальное объявление на этой неделе по этим поединков. В любом случае, сейчас шансы провести боксерские бои в мае и даже в июне крайне малы. Речь идет не только об окончании карантина, - отметил функционер. - Даже если снимут ограничения и мы скажем - в субботу будет большой бой, кто придет? Потребуется время, чтобы люди обрели уверенность и захотели снова выйти на улицу. Уверен, болельщики снова с радостью будут смотреть спортивные соревнования, но для этого нужно время.

Судя по всему, прославленный промоутер совсем не прислушивается к словам самого боксера, который неистово верит в силу бога, молитв и ФСБшника Гундяева, а также в открытую заявляет своим фанатам, что им нужно ходить в церковь и причащаться в рамках борьбы с коронавирусом.

Кроме того, по словам Хирна, даже после снятия всех запретов на проведение боев он не сможет назвать дату боя, поскольку "организаторам понадобится немало времени для ее определения".

Как известно, фактически предстоящий бой украинца можно считать отборочным перед чемпионским боем между победителем пары Джошуа - Пулев. Так что если Усик сумеет одолеть неслабого соперника, уже в этом году он сможет попытаться отобрать титул у обладателя пояса WBO.

Напомним, в начале ноября Александр Усик объявил о своем согласии выйти на ринг против Чисоры, но уже через неделю вызов тому же спортсмену бросил новозеландец Джозеф Паркер. Впрочем, от последнего предложения команда британца решила отказаться.