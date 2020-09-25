Прокурору ГПУ, который хотел устроиться в НАБУ за взятку, впаяли два года

Матюшко впаяли два года

В пятницу, 25 сентября, Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к двум годам тюрьмы бывшего сотрудника ГПУ Александра Матюшко, который в 2015-м году хотел прорваться к большой зарплате в НАБУ, инвестировав 10 тысяч долларов.

Об этом на своей странице в Facebook написал скандально известный по ряду дел "секретный агент" антикоррупицонного бюро Евгений Шевченко.

По его словам, Матюшко претендовал на должность главы подразделения детективов НАБУ, для чего искал выходы на члена конкурсной комиссии Алексея Гриценко. За 10 тысяч долларов бывший прокурор намеревался купить себе должность, но был взят с поличным.

В итоге на то, чтобы довести до ума казалось бы простейшее уголовное производство, у антикоррупционного бюро ушло пять лет. В Голосеевском суде Киева служители Фемиды так сильно пытались отпетлять Матюшко от наказания, что слушания растянулись на четыре года. И только в 2019-м, когда производство перешло в Высший антикоррупционный суд, бывшего сотрудника ГПУ объявили виновным.

- Судьи ВАКС за полгода изучили все обстоятельства, заслушали всех свидетелей и сегодня утром вынесли приговор: следующие два года жизни уже экс-прокурор проведет в тюрьме. Да, возможно для примера другим стоило дать 8-10 лет, однако учитывая небольшую сумму и тупоголовость самого взяточника, и это неплохо. Двигаемся дальше. На очереди Дубовой, Труханов, Альперин, Дубневич, Злочевский и много других интересных личностей, - отметил Шевченко.