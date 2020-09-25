Нардеп-взяточник Юрченко вышел из СИЗО

Юрченко уже на свободе

Соратник Зеленского, от которого Зе команда была вынуждена отвернуться из-за допущенных просчетов и взятия с поличным на коррупционных делишках, уже находится на свободе.

За формально уже бывшего "Слугу народа" внесли 3 миллиона 1 тысячу 656 гривен залога, который был установлен Высшим антикоррупционным судом.

- Залог в полном объеме был внесен 24 сентября. Сегодня ВАКС получил справку, подтверждающую поступление денег на счет. На ее основании народного депутата выпустили из-под стражи, - отметила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис.

Адвокаты Юрченко "морозятся" от журналистов и не дают комментариев по поводу происходящего.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на транше взятки в размере 13 тысяч долларов. Соратник Юрченко был всего лишь посредником при получении взятки в 200 тысяч у.е. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и требовал деньги за внесение изменений в нужный клиентами закон.

Не менее эпичным является и тот факт, что после публикации доказательств детективами НАБУ Ирина Венедиктова пыталась замять дело и отказывалась подписывать подозрение соратнику Зеленского, поскольку "Слугам народа" политически невыгодно признавать наличие в своей команде коррупционеров.

Более того, спецоперация НАБУ была закончена досрочно, ибо в Офисе генпрокурора, как только получили материалы производства, сразу же начали сливать информацию злоумышленнику.