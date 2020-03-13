Прокуратура открыла уголовное дело против мэрии Харькова из-за отказа от карантина

За отказ от карантина Кернеса могут наказать, но не сделают этого

После того, как Кернес и его пособники отказались отменять занятия в детских садиках и школах, прокурорам сверху спустили указ открыть производство против чиновников горсовета Харькова.

Об этом сообщили вечером в четверг, 12 марта, в прокуратуре Харьковской области, отметив, что чинуши нарушили правила борьбы с эпидемиями.

"Если вину чиновников докажут, им грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан - по 1700 гривен с человека - или полгода ареста. При самых жестких условиях поддержавших решение отказаться от карантина депутатов могут посадить на три года", - отметили в прокуратуре.

В то же время в мэрии Харькова по-прежнему считают, что "нет смысла ограничивать социальные контакты" и решение закрыть театры, кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но при этом ни школы, ни детские сады Кернес не прикрывал с формулировкой "а куда взрослые детей денут?".

Само собой, посадить скандального градоначальника не сможет никто даже в случае гибели людей никому не удастся, потому что на то нет политической воли, ведь Гепа регулярно нарушает законы о декоммунизации, не сидит за похищения активистов майдана и вообще вольготно себя чувствует после смены власти.

Напомним, в Украине чиновники или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего 40 тестов. Причем все они якобы оказались отрицательными. Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с единственным зараженным пациентом. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах. Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.

Отметим, что по состоянию на 12 марта в мире от китайского коронавируса умерли 4638 человек, еще около 126 258 заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.