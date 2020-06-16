Прогноз ужасный: министр экономики назвал показатели инфляции катастрофическими

Петрашко еще не знает как спасти гривну

Глава МЭРТ Игорь Петрашко считает, что прогнозы развития экономики Украины свидетельствуют о наступающем кризисе вселенского масштаба.

Как заявил чиновник, потеря покупательной способности у гривны в данный момент находится на катастрофическом уровне.

И что сделать для того, чтобы через какие-то несколько месяцев большинство украинцев не оказались в по-настоящему плачевной ситуации, в правительстве, судя по всему, не знают. По крайней мере, глава профильного ведомства лишь рассказал о том, что "над путями для стимуляции экономики думают".

Правда, от этого факта никому из простых смертных, которые получают "достаточные по мнению Зеленского "5-6 тысяч гривен, легче не станет. Поскольку растущие цены, понижения зарплат из-за карантина, схлопывание целых веток экономики в угоду Ахметову, Коломойскому и другим олигархам явно не скажутся на жизни людей. А попытки вообще не шарящих в экономике "слуг народа" спасти страну, напечатав миллиарды, приведут лишь к ускорению обнищания населения.

- Сборный макропрогноз, который стал основой для бюджета, предусматривает инфляцию на уровне 11%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией. Все страны ЕС и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности, депрессия по заработным платам для работников, и поскольку Украина не находится в евро и зоне американской - это также депрессия по торговым балансам. Мы сейчас думаем над путями, которыми можно стимулировать экономику, - заявил Петрашко.