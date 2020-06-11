Нужно просто напечатать деньги: "Слуги народа" предложили Зеленскому добить экономику

Буймистер безумствует

Под предлогом поддержки граждан страны нардепы презентовали президенту свою программу улучшения экономических показателей. Судя по высказанным предложениям, парламентарии или не знают, к чему приведут их идеи, или целенаправленно занимаются диверсиями.

По крайней мере, вреда для страны от заявленных инициатив будет куда больше, чем пользы для людей.

Так, на днях секретарь рабочей группы по наработке мероприятий по экономическому развитию, а также глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер презентовала Зеленскому что называется простые решения сложных проблем.

По ее словам, чтобы у людей появилось больше денег, их просто нужно напечатать и раздать. А такие последствия, как гиперинфляция, хоть и начисто угробят и без того провальную экономику, якобы дадут народу ощущение богатств.

Как заявила "слуга народа", под понятием мер по поддержке граждан Украины и экономики из-за карантина нардепы подразумевают проведение эмиссии гривны. Причем печатать политики хотят до 10% ВВП страны, то есть 300 миллиардов.

"По 100 млрд грн из этой суммы будет выделено на три большие программы. На финподдержку граждан с целью стимулирования спроса на продовольственные товары. Планируется ввести временный универсальный базовый доход в размере 3 тысяч грн на каждого на период выхода из карантина и экономического кризиса. Вторая программа - бесплатное и безусловное кредитование малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат и сохранения рабочих мест. Третья - направление средств на восстановление отрасли электроэнергетики и инвестиции в строительство инфраструктуры".

И все бы ничего, только даже знание школьной программы по экономике позволяют любому человеку понять, что увеличение количества налички обесценивает валюту. При этом чем дольше работает печатный станок, тем жестче обваливается курс, что приводит к огромному повышению цен. Фактически желанием раздать по три тысячи гривен "слуги народа" просто подкупают избирателей, но на руки люди получат не более 50 долларов в эквиваленте. По крайней мере, допечатывание гривны уж точно обвалит ее стоимость.