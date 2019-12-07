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ПриватБанк приватизируют. Уже идут переговоры – Маркарова

14:30
ПриватБанк приватизируют. Уже начат процесс – Маркарова - фото 1
ПриватБанк приватизируют. Уже начат процесс – Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова заявила о скорой приватизации ПриватБанка и возвращения его на частный рынок.

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Об этом финансист рассказала в интервью "Корреспондент".

"Еще в 2016 году была принята стратегия развития и функционирования ПриватБанка. Она предусматривает, что спустя пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки. Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности — это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики. Планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем", - заявила министр и подчеркнула, что Кабмин уже начал переговоры.

ПриватБанк приватизируют. Уже идут переговоры – Маркарова - фото 192452

Оксана Маркарова

"ПриватБанк, а также Укргазбанк будут полностью возвращены на частный рынок. В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегію", - заявила Маркарова.

Отметим, что на данный момент все еще не окончена тяжба между ПриватБанком и его бывшим собственником Игорем Коломойским. Успехи последнего на этом фронте могут повлечь печальные последствия для украинской экономики. Больше об этом читайте здесь.

Напомним, в конце сентября 2019 г. правительство сменило номинального владельца ПриватБанка. Кто им стал?

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ПриватБанк Оксана Маркарова Приватизация Новости Украина
Корреспондент
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