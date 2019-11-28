Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Государство сменило владельца "ПриватБанка". Что известно?

Вчера, 19:40
Государство сменило владельца "ПриватБанка". Что известно? - фото 1
Государство сменило владельца "ПриватБанка". Что известно?

Государство сменило номинального держателя "ПриватБанка".

Коломойский вернет "ПриватБанк" в ближайшее время – заявление

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой НБУ.

Согласно опубликованным данным, с 25 сентября 2019 года номинальным владельцем финчуржедения стал Кабмин. Ранее эту функцию исполняло Министерство финансов Украины.

Предположительно, смена владельца является вынужденным шагом правительства ради защиты "ПриватБанка" от негативных решений судов по делу национализации.

В случае проиграша Игорю Коломойскому, суд обяжет Минфин вернуть акции "ПриватБанка", однако тот не сможет этого сделать, т.к. на тот момент он уже не будет являться держателем финучреждения.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, тяжба между государством и Игорем Коломойским может стать причиной заморозки переговоров с МВФ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Игорь Коломойский ПриватБанк Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
РФ и Украина обсудили "газовое сотрудничество". Что происходит? - фото 1
РФ и Украина обсудили "газовое сотрудничество". Что происходит?
Вчера, 23:03
Суд снова решил дело Ляшко. Что постигнет радикала? - фото 1
Суд снова решил дело Ляшко. Что постигнет радикала?
Вчера, 17:40
Замглавы МИД Елена Зеркаль подала в отставку – ФОТО - фото 1
Замглавы МИД Зеркаль подала в отставку – ФОТО
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 14:12
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена Правды: Почему нельзя пропустить премьеру этого фильма
Вчера, 13:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...