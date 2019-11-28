Государство сменило владельца "ПриватБанка". Что известно?

Государство сменило владельца "ПриватБанка". Что известно?

Государство сменило номинального держателя "ПриватБанка".

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой НБУ.

Согласно опубликованным данным, с 25 сентября 2019 года номинальным владельцем финчуржедения стал Кабмин. Ранее эту функцию исполняло Министерство финансов Украины.

Предположительно, смена владельца является вынужденным шагом правительства ради защиты "ПриватБанка" от негативных решений судов по делу национализации.

В случае проиграша Игорю Коломойскому, суд обяжет Минфин вернуть акции "ПриватБанка", однако тот не сможет этого сделать, т.к. на тот момент он уже не будет являться держателем финучреждения.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, тяжба между государством и Игорем Коломойским может стать причиной заморозки переговоров с МВФ.