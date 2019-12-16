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Притча про жадность: Порошенко вульгарно попиарился на деле генерала Марченко

21:08
Месяц, конечно, пришлось выждать - фото 1
Месяц, конечно, пришлось выждать

Петр Порошенко с целью банального пиара решил прикинуться благочестивым - получилось очень топорно.

Вечером в понедельник, 16 декабря, написал в соцсетях духоподъемный текст. Поскольку в нем были ошибки, можно предположить, что готовил его сам политик, а не пиарщики.

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Оказывается Порошенко посетил церковную службу и был очень впечтлен проповедью священника, а именно пересказом евангельской притчи про две лепты старой вдовы, которые для бога ценнее пожертвований богачей. Политик, правда, сообщил, что женщина жертвовала не две монеты, а одну, но суть в целом передал верно.

Историю же эту Порошенко привязал к сбору средстав на залог для генерала Марченко. Пятый президент упомянул о марафоне, который организовали патриоты и три дня собирали средства для освобождения генерала, а подытожил тем, что покроет необходимую разницу за счет своей семьи (свои активы Порошенко перевел на сына).

Притча про жадность: Порошенко вульгарно попиарился на деле генерала Марченко - фото 192895

Поток благочестия и телеграма Петра Порошенко

Однако в этом "благочестивом" сообщении скрывается большой цинизм.

Да, речь идет о большой сумме - суд назначил за Марченко залог в 20 млн гривен и наверняка семья Порошенко выплатил большую часть суммы (около 18 млн гривен), но есть одно БОЛЬШОЕ НО.

Дело в том, что до этого начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко провел в СИЗО больше месяца. 11 ноября 2019 суд назначил ему залог в 76 млн гривен, затем 28 ноября 2019 суд уменьшил свои аппетиты до 20 млн...

И только 16 декабря 2019 до Порошенко дошло, что человеку можно, в принципе, помочь. Особоенно, когда ты миллиардер. ДОЛЛАРОВЫЙ. Поскольку дело резонансное - не знать о нем он не мог. Тем не менее, Порошенко поступил как "делок" - дождался скидки и выгодного курса доллара, а потом пришел на помощь в надежде попиариться. Вот как-то так это выглядит.

Отметим, что в деле Марченко действительно многое не сходится и есть основания полагать, что с боевый генералом сводят счеты.

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Петр Порошенко паноптикум Новости Украина Дмитрий Марченко
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