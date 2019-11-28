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Дело о "плохих бронежилетах": за боевых офицеров вступился министр обороны

15:03
Генерала Марченко и его команду поддержал министр обороны - фото 1
Генерала Марченко и его команду поддержал министр обороны

В четверг, 28 ноября, Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению жалоб адвокатов на дебильное и дикое решение посадить генерала Марченко под стражу по липовому делу о покупке "бракованных" средств безопасности для ВСУ.

Самого начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения в здание суда не привезли - он будет участвовать в заседании по видеосвязи.

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Поддержать генерала пришли герой Украины Игорь Гордийчук, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский.

Дело о 'плохих бронежилетах': за боевых офицеров вступился министр обороны - фото 191994

А также экс-парламентарий от БПП Татьяна Рычкова, герой Украины Евгений Межевикин и многие другие заслуженные люди, участвовавшие в защите Украины.

Дело о 'плохих бронежилетах': за боевых офицеров вступился министр обороны - фото 191995

Вступился за реформировавшего армию ветерана и министр обороны Андрей Загороднюк.

На своей странице в Facebook он отметил, что очень надеется на справедливый вердикт судей.

"Наша позиция остается неизменной: мы рассчитываем на объективное отношение суда и надеемся, что он примет во внимание тот факт, что ни один из обвиняемых ни скрывался и сотрудничал со следствием, а несколько народных депутатов и героев Украины готовы взять военнослужащих на поруки", - отметил Загороднюк.

Напомним, по данным следствия, "чиновники главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя коллегами, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить , что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" на 100 млн гривен".

Под некачественностью в ГБР подразумевают пробитие бронежилета бронебойной пулей, а также пропадание защитных свойств кевлара в случае намокания. Но четвертый класс не подразумевает защиту от специализированных боеприпасов, а всему миру известно о свойстве кевлара терять свою прочность при попадании в него воды.

Кроме того, при тестировании бронежилетов не детективами, а представителями комиссии Верховной Рады, оказалось, что средства индивидуальной безопасности соответствуют всем необходимым требованиям. И только лишь при намокании кевлара его защитные свойства снижаются. Но об этом известно всему миру.

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ГБР уголовное дело Министерство обороны суд Андрей Загороднюк война на Донбассе Новости
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