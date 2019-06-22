Пригодность Саакашвили для депутатства была установлена лишь с четвертого дубля

Саакашвили навел мост в политику не с первого раза

Стали известны подробности принятия Печерским судом Киева решения, которое открыто Михаилу Саакашвили возможность баллотироваться в народные депутаты.

Как оказалось, "попасть" на нужного судью удалось Саакашвили лишь с четвертой попытки. Перед этим они трижды, начиная с 11 июня 2019, направлял заявления-клоны, но все они были проигнорированы. По автоматизированной системе документооборота суда первый иск от 11 июня был распределен судье Роману Новаку. Второй иск от 13 июня попал на судью Олесю Батрин. Третий от 14 июня - на Татьяну Остапчук.

В четвертый раз - 19 июня 2019 - удача улыбнулась грузинскому украинцу - его дело взял одиозный судья Вовк, который спустя два дня принял нужное для Саакашвили решение, согласно которого, тот, якобы проживал непрерывно в Украине в течение 5 лет.

Факт манипулирования провосудием фиксируется на сайте "Судебная власть Украины".

Саакшвили добился своего с 4 дубля

Решение, которое позволяет Саакшвили баллотироваться, сразу приобрело оттенок скандального и вызвало большой резонанс, дав в очередной раз усомниться в том, что судебная реформа в Украине состоялась.

Отметим, что для самого Саакашвили ситуация изменилась мгновенно - в Украине рейтинги его партии ничтожны, зато в Грузии, которая сейчас вновь на пороге революции, он вновь очень популярен. Сейчас Саакашвили ищет варианты для возвращения на историческую родину, а вариант с Украиной рассматривает как запасной аэродром.