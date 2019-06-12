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Зеленский назначил главой Службы внешней разведки своего соседа по крымскому дому

10:40
Новый глава СВР - крымский сосед Зеленского - фото 1
Новый глава СВР - крымский сосед Зеленского

Перед выборами Владимир Зеленский обещал прекратить кумовство и посадить на ключевые должности профессионалов, а не своих друзей. При этом за подобный подход к делу он нещадно критиковал Петра Порошенко.

Только вот сразу после инаугурации новоизбранный президент тут же начал раздавать должности приближенным к Коломойскому и команде "95 квартала".

В списке "Слуги народа" оказалась 25-летняя киевская тусовщица

Впрочем, кузницей кадров для глав спецслужб при Зеленском выступили не академии СБУ, юридические факультеты топовых ВУЗов или другие институты, а просто команды КВН.

Так, и.о. службы безопасности стал руководитель "95 квартала" Иван Баканов, не имеющий до этого никакого отношения к правоохранительной системе в принципе. Более того, сам деятель даже никогда не служил в армии и не имел звания, из-за чего Грицаку пришлось экстренно рисовать своему "заму" хотя бы лейтенанта.

Не меньший зашквар произошел у Зеленского и с руководителем службы внешней разведки Владиславом Бухаревым. Правда, он хотя бы был офицером СБУ и, возможно, имеет какое-то представление о том, как работает разведка.

Тем не менее, критерии подбора президента к персоналу не изменились: Бухарев оказался мужем сценаристки "95 квартала", да еще и соседом Зеленского по дому в Крыму.

По крайней мере, в своей е-декларации новоиспеченный глава СВР указал тот же адрес, что и сам президент.

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