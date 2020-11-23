Президент Зеленский излечился от коронавируса

Владимир Зеленский снова в строю / Офис президента

Верховный главнокомандующий и гарантии Конституции Владимир Зеленский сообщил, что превозмог опасный недуг и возвращается к своим повседневным делам.

О победе над коронавирусом Зеленский сообщил в полушутливой форме, в своем обращении он также обыграл знаменитую фразу-анекдот "Не дождетесь".

"Всім друзям за підтримку, всім українцям - велике дякую! Всім опонентам - не дождетесь!", - заявил бодрый президент.

Зеленский - здоров

Синхронно с Зеленским, но менее пафосно о своем излечении сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Обоим полегчало после визита к ним Феофанию активистов, решивших напомнить о необходимости соблюдать иделы Майдана.

Отметим, что полноценного больничного у президента не получилось - он всегда был онлайн и не уклонялся от исполнения обязанностей (впрочем, это и запрещено законом).