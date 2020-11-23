Владимир Зеленский Карантин в Украине Майя Санду Холостячка война на Донбассе Досье

Президент Зеленский излечился от коронавируса

15:36
Владимир Зеленский снова в строю - фото 1
Владимир Зеленский снова в строю / Офис президента

Верховный главнокомандующий и гарантии Конституции Владимир Зеленский сообщил, что превозмог опасный недуг и возвращается к своим повседневным делам.

О победе над коронавирусом Зеленский сообщил в полушутливой форме, в своем обращении он также обыграл знаменитую фразу-анекдот "Не дождетесь".

Зеленский с Порошенко эпично поругались в соцсетях

"Всім друзям за підтримку, всім українцям - велике дякую! Всім опонентам - не дождетесь!", - заявил бодрый президент.

Зеленский - здоров

Синхронно с Зеленским, но менее пафосно о своем излечении сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Обоим полегчало после визита к ним Феофанию активистов, решивших напомнить о необходимости соблюдать иделы Майдана.

Отметим, что полноценного больничного у президента не получилось - он всегда был онлайн и не уклонялся от исполнения обязанностей (впрочем, это и запрещено законом).

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Андрей Ермак Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости Украина
Другое на тему
Андрей Садовый - победитель выборов-2020 - фото 1
Садовый вновь стал мэром Львова, победив "балабола"
09:06
Музей Євромайдану, гроші на який вкрали - фото 1
Я не брав участі у "державному перевороті". Це була Революція Гідності
Вчера, 14:17
Майя Санду - друг Украины - фото 1
Новый президент Молдовы не советует Украине "мягкий подход" при возвращении Донбасса
20 ноября, 17:39
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
17 ноября, 07:40
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
09 ноября, 21:00
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 10:05