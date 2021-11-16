Президент України пообіцяв заплатити 1000 гривень всім, хто пройде вакцинацію

Це вакцинувала Еріку / Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожному громадянину країни, який пройшов повний курс вакцинації від коронавируса, буде виплачено по одній тисячі гривень. Однак витратити їх можна буде тільки на культурні розваги.

«За ці гроші можна буде купити абонемент в спортзал, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний або виставковий зал, купити квиток для подорожей по Україні», - розповів глава держави 15 листопада у відеозверненні, опублікованому в соцмережах.

Програма почне діяти 19 грудня 2021 року. У ній зможуть взяти участь як ті, хто вже пройшов вакцинацію, так і ті, хто тільки збирається зробити щеплення. Компенсацію можна буде отримати через додаток «Дiя».

На реалізацію програми з бюджету буде виділено в цілому шість мільярдів гривень.

За даними Міністерства охорони здоров'я України на 15 листопада, з початку кампанії вакцинації в лютому 2021 року в країні першою дозою щеплені 12,3 мільйона осіб, а повністю імунізовані майже 8,9 мільйона осіб.

З початку пандемії в Україні захворіли в цілому 3 244 749 осіб, видужали 2 664 373 особи, померли 77 985 осіб. Україна посідає останні місця у Європі по темпах вакцинації та мало не щодня шокує інформацією про смертність від COVID-19.