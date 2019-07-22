Президент Туркменистана "умер". И тут же воскрес

Президент Туркмении умер. И тут же "воскрес"

В воскресенье, 21 июля, многие СМИ сообщили о смерти великого и сонцеликого рэпера, а по совместительству вождя, кормчего и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Однако тот поспешил воскреснуть.

Первым о "несостоятельности" слухов сообщили туркменские дипломаты. Позже подтянулся с опровержением и сам источник информации - Центр мониторинга евразийских проблем.

"Очень рад, что информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана. Ранее полученная информация оказалась опровергнута тем же источником”, - написал в Facebook директор учреждения Аслан Рубаев.

Однако само Солнце Туркмении появляться на людях почему-то не спешит. Предположительно, лидер солнечной страны улетел к больной материи, которая лечится в Германии.

От себя же можем добавить, что мы рады за народ Туркменистана и весь мир в частности. Надеемся, что еще не один год люди смогут насладиться сладким голосом Гурбангулы Бердымухамедова и его великими деяниями.

Для справки

Гурбангулы Бердымухамедов – одиозный лидер Туркменистана. За годы своего правления установил в стране фактическую диктатуру. Но прославился он вовсе не своей волевой политикой, а целым рядом всевозможных акций и перформансов.

Так, в последние годы надежда всех туркмен была замечена за подъёмом золотой штанги, первоклассной стрельбой, гонками на ралли и исполнением непонятных песен.

Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Зеленского с победой.