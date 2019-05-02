Одиозный лидер из СНГ поздравил Зеленского с победой

09:30 02 мая,

Одиозный лидер из СНГ поздравил Зеленского

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Зеленского с победой в президентской гонке.

Об этом сообщает посольство республики в Украине.

"1 мая 2019 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил официальное поздравительное письмо новоизбранному Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому по случаю избрания на высший государственный пост", - сказано на сайте представительства.

Для справки

Гурбангулы Бердымухамедов – одиозный лидер Туркменистана. За годы своего правления установил в стране фактическую диктатуру. Но прославился он вовсе не своей волевой политикой, а целым рядом всевозможных акций и перформансов.

Так, в последние годы надежда всех туркмен была замечена за подъёмом золотой штанги, первоклассной стрельбой, гонками на ралли и исполнением непонятных песен.

Не так давно алмаз своего народа и просто хороший парень Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз порадовал своих поклонников прекраснейшим хитом.

Животрепещущая песня Туркменбаши посвящена… ахалтекинскому жеребенку Ровач (Благополучному – прим. ред). Текст опуса президент записал сам. И исполнил тоже. А вот с музыкой у него не сложилось и ее пришлось сочинять другому дарованию страны - внуку президента Куримгулы.

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