Президент Туркменистана зачитал эпический рэп о коне – ВИДЕО

13:30 29 апреля,

Президент Туркменистана зачитал эпический рэп – ВИДЕО

Солнце Востока, надежда всех туркмен, алмаз своего народа и просто хороший парень Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз порадовал поклонников прекраснейшим хитом.

Животрепещущая песня Туркменбаши посвящена… ахалтекинскому жеребенку Ровач (Благополучному – прим. ред). Текст опуса президент записал сам. И исполнил тоже. А вот с музыкой у него не сложилось и ее пришлось сочинять другому дарованию страны - внуку президента Куримгулы.

Но довольно слов ! Просто зацените.

Стоит отметить, что президент Туркменистана увлекается не одной лишь музыкой. Бердымухамедов был также замечен за подъёмом золотой штанги, первоклассной стрельбой , гонками на ралли и пр. достойными занятиями.

Все может президент!

Напомним, за неделю до второго тура выборов президента Украины, исход которых уже известен на 98%, команда Порошенко решила идти ва-банк и применила шоу-эффекты.

Те самые, из-за которых комик Владимир Зеленский был назван клоуном.

Теперь уже президент Порошенко примерил себе лавры шоумена и спел песенку.

Вместе с группой Kozak System Петр Порошенко исполнил фрагмент украинской комической песни "Підманула - підвела".