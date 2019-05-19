Президент Порошенко и его последнее слово

Президент Порошенко завершает свою каденцию

Слагающий в понедельник, 20 мая, свои полномочия президента Порошенко в последний раз обратился к нации, вернее, к той ее части, что представлена на фейсбуке, и подвел итоги своего правления, а также пожелал успехов своему преемнику.

«Хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбием», - сказал Порошенко, забыв добавить, что страна так и не смогла победить коррупцию, более того, ее возглавили его друзья и близкое окружение. Однако президент Порошенко намекнул на время, которое все расставит по местам.

Кроме того, он пожелал успешного президентства новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому.

«Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра он будет президентом моей страны», - сказал Порошенко.

Отметим, что именно проигрыш в соцсетях определил судьбу президента Порошенко - его сторонники, так называемые "порохоботы" устроили в фейсбуке и других соцсетях настоящие войны, всячески разжигая атмосферу ненависти. А сам Порошенко не сумел донести до своих людей адекватный месседж, сделав упор на запугивание и фактический шантаж сворачивания курса на Европу в случае избания не его.

Именно таким он и войдет в историю, человеком, у которого были все возможности, но не было политической воли, вернее, вся она растворилась в личных амбициях и самолюбовании.

Будем надеяться, что новый президент извлечет уроки из ошибок своего предшественника. Испытания ему предстоят - более чем серьезные. Что же касается президента Порошенко и его окружения, то вынесенное в заголовок "последнее слово" вполне может оказаться пророческим.