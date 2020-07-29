Президент поддержал создание Мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Президент поддержал создание Мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал создание Мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Многие украинцы носят высокое звание "Праведника народов мира". Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев во времена Холокоста. Создание мемориала - очень важное для нашей страны. В ее истории - было много трагических страниц. Однако, мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь и мы вместе с вами построили историю", - заявил глава государства Владимир Зеленский.

В свою очередь глава наблюдательного совета Фонда "Мемориал Холокоста« Бабий Яр »Натан Щаранский отметил, что создание упомянутого памятника станет важной вехой для повышения толерантности в обществе.

"У нас одинаковые цели - бороться за свободу и демократию наших народов. Эта инициатива - не просто памятник, это будет выдающийся мемориал, где будет и музей, и центр исследования, который будет способствовать повышению толерантности в обществе и будет иметь глобальное значение для позиционирования Украины в мире и международного признания. Такие институты во всем мире создаются в партнерстве с государством при поддержке первых лиц", - заявил Натан Шаранский.

Что было ранее?

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр был основан в 2016 г. после того как российские олигархи Михаил Фридман и Герман Хан получили право аренды на соответствующем участке земли в Киеве.

В 2020 г. была озвучена концепция будущего музея: в частности, худрук проекта Илья Хржановский предлагает проводить в учреждении всевозможные психологические эксперименты. У многих критиков Центра взгляды российского режиссера вызвали немалое беспокойство и вот почему.