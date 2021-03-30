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Президент Литви підтвердив, що Путін - ВБИВЦЯ

11:14
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Правди не сховати / Офіс Президента України

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що російського президента Володимира Путіна можна назвати вбивцею.

"На жаль, так", - відповів Науседа на запитання BNS, міг би він слідом за президентом США Джо Байденом назвати Путіна вбивцею.

За словами президента Литви, Росія демонстративно не зважає на територіальну цілісність сусідніх країн, таких, як Україна. А тому є державою-терористоме, а її лідер - вбивцею.

"Я бачу безліч ознак, які демонструють явну байдужість, назвемо це так, по відношенню до цінностей цивілізованого світу, ігнорування права націй на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів, що Кремль останнім часом робить досить демонстративно", - сказав Науседа.

7 березня президент США Джо Байден ствердно відповів на запитання журналіста одного з американських телеканалів, чи вважає він президента РФ Володимира Путіна «вбивцею».

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Литва Владимир Путин Джо Байден Россия Гитанас Науседа Новини Мир
Укрінформ
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