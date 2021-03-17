Байден назвав Путіна вбивцею та покарав росіян рублем

Байден обіцяє нові кари росіянам / Білий дом

Президент США Джо Байден в інтерв'ю ABC News розповів про злочини Росії та заявив, що вваажає Путіна ВБИВЦЕЮ.

Таким чином чинний американський президент відреагував на оприлюднені дані про втручання росіян у вибори президента США.

Розвідка США з'ясувала, що російський президент Володимир Путін курував "очорнення" кандидатури Джо Байдена на виборах 2020 року. Байден розповів, що попереджав російського лідера про можливу відповідь ще під час телефонної розмови наприкінці січня.

Він заплатить. Ми довго розмовляли. Розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, ви знаєте мене. Якщо я з'ясую, що це сталося, будьте готові", – підкреслив Байден.

Тоді журналіст запитав його: "Ви знаєте Володимира Путіна. Чи думаєте ви, що він убивця?". Політик відповів на це ствердно.

Путін - вбивця, Байден - красуничк:

Щодо слів "Путін заплатить", то американський президент не став вдаватися у подробиці, що саме має на увазі.

У Росії на це дуже образились й погрозили США чимось у відповідь.

І удар дійсно було завдано. Але не по США, а по нещасним росіянам. Слова Джо Байдена спровокували паніку у фінансистів та обвали російську валюта - рубль.

Рубль різко впав після висловлювань Байдена. Відтак на московській біржі російський рубль втратив понад 55 копійок відносно євро та долара. Це значить, що нещасним росіянам знову доведеться терпіти.

Нагадаємо, що в ці дні 7 років тому Росія загарбала український Крим й за че стала державою-вигнанцем, на країну було накладно жорсткі санкції, які завдали руйнівного удару по економіці агресора.