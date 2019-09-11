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Президент Чехии принял сепаратистов Закарпатья. Что происходит?

08:44
Президент Чехии принял сепаратистов Закарпатья. Что происходит? - фото 1
Президент Чехии принял сепаратистов Закарпатья. Что происходит?

Президент Чехии Милош Земан принял делегацию закарпатской сепаратисткой организации «Всемирный Совет подкарпатских русинов". Участники "встречи" обсудили "автономию" региона.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным источников, самопровозглашённые «закарпатцы» имеют тесные контакты с Россией и регулярно жалуются на т.н. "притеснения русинов" (закарпатских украинцев – прим. ред.) в Украине.

В частности, замглавы "Совета" Михаил Тяско заявил, что «украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру". Выслушав жалобу, президент Милош Земан (тоже симпатизирующий России – прим. ред.) пообещал обговорить проблемы русинов с Владимиром Зеленским.

Президент Чехии принял сепаратистов Закарпатья. Что происходит? - фото 187483

Отметим, что Закарпатский регион имеет довольно бурную историю, чем и пользуются правопопулитские группы в некоторых европейских странах. Самый яркий пример – Венгрия. Украина неоднократно обвиняла это государство в незаконной выдаче паспортов жителям Закарпатья.

Президент Чехии принял сепаратистов Закарпатья. Что происходит? - фото 187492

Милош Земан и Михаил Тяско

После смены украинской власти, венгерская элита понадеялась на перезагрузку отношений между странами. Однако таковая врядли будет иметь место.

Напомним, в Кремле опубликовали карту России без Крыма.

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Чехия Милош Земан Владимир Зеленский Закарпатье Новости Мир
Радио Свобода
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