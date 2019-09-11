Президент Чехии принял сепаратистов Закарпатья. Что происходит?

Президент Чехии принял сепаратистов Закарпатья. Что происходит?

Президент Чехии Милош Земан принял делегацию закарпатской сепаратисткой организации «Всемирный Совет подкарпатских русинов". Участники "встречи" обсудили "автономию" региона.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным источников, самопровозглашённые «закарпатцы» имеют тесные контакты с Россией и регулярно жалуются на т.н. "притеснения русинов" (закарпатских украинцев – прим. ред.) в Украине.

В частности, замглавы "Совета" Михаил Тяско заявил, что «украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру". Выслушав жалобу, президент Милош Земан (тоже симпатизирующий России – прим. ред.) пообещал обговорить проблемы русинов с Владимиром Зеленским.

Отметим, что Закарпатский регион имеет довольно бурную историю, чем и пользуются правопопулитские группы в некоторых европейских странах. Самый яркий пример – Венгрия. Украина неоднократно обвиняла это государство в незаконной выдаче паспортов жителям Закарпатья.

Милош Земан и Михаил Тяско

После смены украинской власти, венгерская элита понадеялась на перезагрузку отношений между странами. Однако таковая врядли будет иметь место.

Напомним, в Кремле опубликовали карту России без Крыма.