Преступление будущего: террористы раскрыли убийство Захарченко в 2016-м году (ФОТО)

13:40 , Сегодня , Сегодня

Убийство Захарченко раскрыли дважды

Сразу после ликвидации куриного маршала Александра Захарченко в "ДНР" показали видеозапись "признания" "украинского диверсанта". Для создания этого фейка руководству боевиков пришлось вызвать с попойки актера, которого привлекают в подобных случаях.

Через пару часов после передислокации Захарченко в чистилище боевики опубликовали "запись допроса" задержанного "за теракт" "диверсанта" в YouTube.

Впрочем, продуманной эту акцию назвать нельзя, поскольку в "наемнике СБУ" можно без труда узнать человека, которого, как утверждали подконтрольные оккупантам СМИ, уже сажали в тюрьму "ДНР".

В 2016-м году российские террористы публиковали записи признательных показаний, которые делал якобы приговоренный к 14 годам заключения мужчина. Тогда он "пытался подложить взрывное устройство в Донецке для убийства Захарченко".

Судя по версии оккупантов, он вышел на свободу и снова принялся за свое.

Напомним, лидера террористов "ДНР" Захарченко 31 августа убило взрывом в кафе "Сепар".

Россия пытается повесить убийство на Украину и всячески угрожает, но СБУ предполагает, что это результат внутренних разборок.