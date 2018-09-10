Денис Пушилин Олег Сенцов война на Донбассе

Преступление будущего: террористы раскрыли убийство Захарченко в 2016-м году (ФОТО)

13:40, Сегодня
Убийство Захарченко раскрыли дважды - фото 1
Убийство Захарченко раскрыли дважды

Сразу после ликвидации куриного маршала Александра Захарченко в "ДНР" показали видеозапись "признания" "украинского диверсанта". Для создания этого фейка руководству боевиков пришлось вызвать с попойки актера, которого привлекают в подобных случаях.

Через пару часов после передислокации Захарченко в чистилище боевики опубликовали "запись допроса" задержанного "за теракт" "диверсанта" в YouTube.

Разрушение оплотов: Что меняет смена власти в «ДНР»

Впрочем, продуманной эту акцию назвать нельзя, поскольку в "наемнике СБУ" можно без труда узнать человека, которого, как утверждали подконтрольные оккупантам СМИ, уже сажали в тюрьму "ДНР".

В 2016-м году российские террористы публиковали записи признательных показаний, которые делал якобы приговоренный к 14 годам заключения мужчина. Тогда он "пытался подложить взрывное устройство в Донецке для убийства Захарченко".

Преступление будущего: террористы раскрыли убийство Захарченко в 2016-м году (ФОТО) - фото 146517

Судя по версии оккупантов, он вышел на свободу и снова принялся за свое.

Преступление будущего: террористы раскрыли убийство Захарченко в 2016-м году (ФОТО) - фото 146518

Напомним, лидера террористов "ДНР" Захарченко 31 августа убило взрывом в кафе "Сепар".

Россия пытается повесить убийство на Украину и всячески угрожает, но СБУ предполагает, что это результат внутренних разборок.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
война на Донбассе терроризм Александр Захарченко Россия Новости
Без Табу
Другое на тему
Трамп та потенційно 46-й президент США Майкл Пенс - фото 1
Свита проти короля: Чи світить Трампу звільнення
12:45, Сегодня
Новый главарь верхушки айсберга Денис Пушилин - фото 1
Разрушение оплотов: Что меняет смена власти в «ДНР»
11:05, Сегодня
Медики спасают жизнь пострадавшему в аварии в Одессе - фото 1
Смертельное ДТП в Одессе: врачи ампутировали руку самому тяжелому пострадавшему
10:00, Сегодня
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трамп та потенційно 46-й президент США Майкл Пенс - фото 1
Свита проти короля: Чи світить Трампу звільнення
12:45, Сегодня
Новый главарь верхушки айсберга Денис Пушилин - фото 1
Разрушение оплотов: Что меняет смена власти в «ДНР»
11:05, Сегодня
Єаробляхи - проблема державного масштабу - фото 1
Кривий шлях до змін: Як українці ставляться до проблеми «євроблях»
13:45, 08 сентября