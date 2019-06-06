Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос - заявление

Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос - заявление

Пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос в ГБР. Об этом сообщает одиозный соратник Януковича Андрей Портнов.

"На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты АП", - написал он в своем Telegram-канале.

Отметим, что скандал с комнатой возник после "инспекции" главы СНБО Андрея Данилюка. Однако пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко поспешил оправдаться, заявив, что все содержащееся в комнате было арендовано. Однако договора аренды никто так и не предъявил.

Позже свое слово сказала и нынешняя АП.

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе Администрации на запрос Украинских новостей.

Напомним, глава СНБО Александр Данилюк обвинил людей Порошенко в воровстве мониторов из ситуационной комнаты АП. Этим делом заинтересовалось ГБР.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственные теруправления ГБР города Киева начали досудебное расследование касательно возможной потери служебными лицами Администрации президента Украины материальных носителей, на которых размещена секретная информация.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая за собой тяжкие последствия)", - сказано в заявлении учреждения.