Владимир Зеленский Чернобыль от HBO Убийство Кирилла Тлявова Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос - заявление

13:06
Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос - заявление - фото 1
Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос - заявление

Пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос в ГБР. Об этом сообщает одиозный соратник Януковича Андрей Портнов.

Главу пресс-службы ГБР уволили. Из-за Порошенко

"На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты АП", - написал он в своем Telegram-канале.

Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос - заявление - фото 182267

Отметим, что скандал с комнатой возник после "инспекции" главы СНБО Андрея Данилюка. Однако пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко поспешил оправдаться, заявив, что все содержащееся в комнате было арендовано. Однако договора аренды никто так и не предъявил.

Позже свое слово сказала и нынешняя АП.

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в ответе Администрации на запрос Украинских новостей.

Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос - заявление - фото 182268

Напомним, глава СНБО Александр Данилюк обвинил людей Порошенко в воровстве мониторов из ситуационной комнаты АП. Этим делом заинтересовалось ГБР.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственные теруправления ГБР города Киева начали досудебное расследование касательно возможной потери служебными лицами Администрации президента Украины материальных носителей, на которых размещена секретная информация.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая за собой тяжкие последствия)", - сказано в заявлении учреждения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Портнов Петр Порошенко Александр Данилюк ГБР Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева - фото 1
Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева
13:52
Начальник убийц Тлялова возглавит полицию ООС - фото 1
Начальник убийц 5-летнего мальчика возглавит полицию ООС
12:29
Рада приняла закон с импичментом - фото 1
Рада приняла закон с импичментом
12:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...