Премьер Италии ушел в отставку. Грядет "друг Путина"
Во вторник, 20 августа, премьер Италии Джузеппе Конте ушел в отставку.
Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на ВВС.
Резонансное заявление Конте сделал после постановки вопроса о доверии правительству вице-премьером Маттео Сальвини.
По словам Конте, тот лишь искал предлог для досрочных выборов, поставив таким образом "свои интересы выше государственных и партийных".
Отметим, что отношения между партиями "Лига Севера" Сальвини и "Движение пяти звезд" значительно ухудшились еще во время выборов в Европарламент.
Консерваторы Лиги сумели обогнать партнеров на целых 34 % По словам Конте, именно этот успех и вскружил голову Сальвини, спровоцировав того на "раскачивание лодки".
Для справки
Джузеппе Конте (род. 1964 г.) – итальянский политик. В 1988 г. окончил юрфак Римского университета "Ла Сальенца". Позже прошел стажировку в нескольких зарубежных вузах. В 2000-х и 2010-х занимал различные государственные должности. 1 июня 2018 г возглавил Кабинет министров. Однако на занимаемой должности он пробыл недолго. 20 августа 2019 г. Конте подал в отставку.
Кто же теперь возглавит правительство? Предположительно, новым премьером Италии станет консерватор Маттео Сальвини. А для Украины это плохо. Очень плохо.
И вот почему.