Премьер Италии ушел в отставку. Грядет "друг Путина"

Премьер Италии ушел в отставку. Раскрыты детали

Во вторник, 20 августа, премьер Италии Джузеппе Конте ушел в отставку.

Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на ВВС.

Резонансное заявление Конте сделал после постановки вопроса о доверии правительству вице-премьером Маттео Сальвини.

По словам Конте, тот лишь искал предлог для досрочных выборов, поставив таким образом "свои интересы выше государственных и партийных".

Отметим, что отношения между партиями "Лига Севера" Сальвини и "Движение пяти звезд" значительно ухудшились еще во время выборов в Европарламент.

Консерваторы Лиги сумели обогнать партнеров на целых 34 % По словам Конте, именно этот успех и вскружил голову Сальвини, спровоцировав того на "раскачивание лодки".

Для справки

Джузеппе Конте (род. 1964 г.) – итальянский политик. В 1988 г. окончил юрфак Римского университета "Ла Сальенца". Позже прошел стажировку в нескольких зарубежных вузах. В 2000-х и 2010-х занимал различные государственные должности. 1 июня 2018 г возглавил Кабинет министров. Однако на занимаемой должности он пробыл недолго. 20 августа 2019 г. Конте подал в отставку.

Кто же теперь возглавит правительство? Предположительно, новым премьером Италии станет консерватор Маттео Сальвини. А для Украины это плохо. Очень плохо.

И вот почему.

Маттео Сальвини

"Будущий" премьер является сторонником России и ярым евроскептиком. Правда не факт, что Италия при Сальвини выйдет из ЕС. Экономика этой страны явно не самая лучшая в Союзе. А вот что касается поддержки нашей страны и НЕ лоббирования интересов РФ, мы бы не были так оптимистичны.