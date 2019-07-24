Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ
24 июля Британия получила нового премьера – Бориса Джонсона. Однако эта кандидатура понравилась далеко не всем. Сеть просто взорвалась от юмора и мемов. Собрали для вас лучшие из них.
Готовьтесь все! Он наверняка сделает что-нибудь глупое.
Многие сравнивают Джонсона с Трампом. Похожи, правда?
Премьер-министр ВБ против Картмана
CША: Дональд Трамп так нелеп... ВБ: На, подержи мой чай
Борис Джонсон и Дональд Трамп: тупой и еще тупее
Эй, когда будет Брексит? - 31 октября - В каком году? - Каждый год.
Никто не сможет трахнуть эту страну так, как это сделала я - Подержи мое пиво
Все будет чудесно. Мы в хороших руках.
Напомним, 21 июля прошли выборы в Раду. Держите ярчайшие реакции в комментариях и МЕМАХ.
powered by lun.ua
Другое на тему
Порошенко пришел в ГБР. Но там не поняли зачем
17:00
Богдан от имени Зеленского отправил в Кабмин представление на увольнение Кличко
12:40
Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО не зашкваренного экс-мэра Луганска
08:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
Вчера, 17:45
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день
17 июля, 15:40
Загрузка...