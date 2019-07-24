Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ

Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ

24 июля Британия получила нового премьера – Бориса Джонсона. Однако эта кандидатура понравилась далеко не всем. Сеть просто взорвалась от юмора и мемов. Собрали для вас лучшие из них.

Готовьтесь все! Он наверняка сделает что-нибудь глупое.

Многие сравнивают Джонсона с Трампом. Похожи, правда?