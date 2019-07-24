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Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ

15:36
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ - фото 1
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ

24 июля Британия получила нового премьера – Бориса Джонсона. Однако эта кандидатура понравилась далеко не всем. Сеть просто взорвалась от юмора и мемов. Собрали для вас лучшие из них.

Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
Готовьтесь все! Он наверняка сделает что-нибудь глупое.
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ - фото 184820
Многие сравнивают Джонсона с Трампом. Похожи, правда?
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ - фото 184821
Премьер-министр ВБ против Картмана
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ - фото 184822
CША: Дональд Трамп так нелеп... ВБ: На, подержи мой чай
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ - фото 184823
Борис Джонсон и Дональд Трамп: тупой и еще тупее
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ - фото 184824
Эй, когда будет Брексит? - 31 октября - В каком году? - Каждый год.
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ - фото 184825
Никто не сможет трахнуть эту страну так, как это сделала я - Подержи мое пиво
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ - фото 184826
Все будет чудесно. Мы в хороших руках.
Борис Джонсон - премьер. Сеть разорвало от смеха – ярчайшие МЕМЫ - фото 184827
Напомним, 21 июля прошли выборы в Раду. Держите ярчайшие реакции в комментариях и МЕМАХ.
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Борис Джонсон Великобритания Тереза Мэй Дональд Трамп Новости Мир
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