Преимущества и особенности двойных памятников

Любовь – безусловно одно из самых сильных человеческих чувств. Поэтому перед смертью многие люди говорят о желании быть похороненными рядом с тем, кого они любили на протяжении всей своей жизни.

Увековечить память о семейной паре помогут двойные памятники. Установка таких надгробий – хорошая возможность подчеркнуть самые теплые чувства двух похороненных людей.

Чем выгодна покупка памятника на двоих?

Заказать двойные надгробия можно при оформлении мест захоронения супругов или других родственников. В таких случаях памятники двойные символизируют бесконечность любви близких друг другу людей. Установка такой стелы помогает живым верить, что души усопших встретятся после смерти и вместе обретут покой.

Памятники двойные позволяют сэкономить место на кладбище. На стеле вместо двух отдельных снимков можно выгравировать одно общее фото, на котором будут изображены муж и жена, мать и ее сын или другие близкие люди. Оставшегося места на памятнике хватит для размещения эпитафии и других элементов оформления.

Памятники двойные позволяют семье усопших сэкономить в финансовом плане. Конечно, стоимость таких памятников выше, чем одной стелы. Однако если сравнить стоимость двух отдельных надгробий с ценой на двойную стелу, то ощутимое преимущество будет именно у последней.

Как выбрать двойное надгробие?

При покупке стелы на двоих необходимо учесть ряд факторов. К ним относится:

материал – гранит или мрамор. Памятники двойные из гранита выделяются длительными сроками службы. При условии высокого качества камня и соблюдения технологии изготовления стелы, гранитное надгробие будет служить десятилетиями. Мраморные стелы способны простоять гораздо меньше;

размеры стелы – покупая надгробие нужно учесть, какие дополнительные элементы будут расположены на месте захоронения. Если родственники планируют установить скамейку и столик, придется пожертвовать размерами памятника;

ориентация надгробия – памятники двойные могут быть горизонтальными и вертикальными. Первые предпочтительнее ввиду большей площади для гравировки;

оформление – специалисты могут выгравировать на поверхности стелы любое изображение или надпись. Шрифт может быть строгим или с вензелями. Надписи должны читаться максимально комфортно. Дополнительно на памятнике можно выгравировать цветы и другие элементы.

Также важно заранее определиться с формой надгробия. Оно может быть выполнено в виде прямоугольника с острыми или сглаженными углами, сердца и других форм.

Надгробия на двоих от компании «ArgestStone»

Чтобы памятники двойные могли служить десятилетиями, важно выбрать проверенного производителя. Компания «ArgestStone» – лидер в области изготовления гранитных надгробий, предлагает большой выбор образцов двойных стел по самым доступным ценам.

Дизайнеры компании всегда готовы помочь в разработке авторского проекта надгробия, способного выделиться на фоне других стел. Такая стела отличается оригинальным видом и монументальностью, а высокое качество камня делает их максимально устойчивыми перед погодными явлениями. Компания «ArgestStone» предоставляет 10-летнюю гарантию на каждое надгробие.