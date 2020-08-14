Прародитель титушек стал региональным вице-президентом федерации MMA

Титушко стал функционером UF MMA

На днях Вадим Титушко, чья фамилия стала именем нарицательным для спортсменов, которые за баблишко выступают в роли "активистов" и силового крыла в любых массовых движухах, получил руководящую должность в Украинской федерации смешанных единоборств.

Пригрели родоначальника титушечного движения и некогда подозреваемого в разбойном нападении на частный дом и грабежах людей функционеры UFMMA Владимир Тесля и Денис Перч.

О назначении Титушко вице-президентом федерации сообщили на странице Белоцерковской федерации ММА в Facebook.

Понимают ли лидеры Украинской федерации токсичность нового вице-президента столичного региона, неизвестно. Но заслуги Вадима Титушко в развитие смешанных единоборств в Белой Церкви, Киевской области и Украине в целом переоценить невозможно.

Именно он во многом способствовал тому, чтобы детвора обучалась боевым искусставам и зарабатывала деньги на применении своих навыков за пределами клетки на акциях протеста.

Впрочем, может быть, что Титушко отказался от своего криминально-уличного прошлого и решил посвятить себя спорту. Но как минимум многие факты из его биографии бросают вполне реальную тень на все MMA движение в стране.

Обновлено. Через несколько часов после массовых обращений журналистов в UFMMA, в федерации поспешили заявить о том, что Вадим Титушко уже "не имеет никакого к ним отношения".

"Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как об этом стало известно руководству федерации", - заявили на странице UF MMA в Facebook.