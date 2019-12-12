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Пранк не удался: копы повязали гонявших на "полицейской машине" шутников

10:00
Фейковые копы наделали немало шумихи - фото 1
Фейковые копы наделали немало шумихи / Киев оперативный

Эпичная ситуация произошла днем в среду, 11 декабря, на столичной Оболони. Группа неадекватных пранкеров решила записать "веселый" по их мнению видосик, выдавая себя за полицейских. Но что-то пошло не так.

Шутнички решили установить на "Мустанге" проблесковые маячки, а также обклеить его символикой полиции.

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Кроме того, они оделись в форму копов с шевронами и даже вооружились дубинками, пистолетами и прочей атрибутикой силовиков. О том, что использование символики правоохранительных органов карается законом, никто из них, разумеется, не думал.

Впрочем, слишком далеко их пранк не зашел, поскольку почти сразу после поклейки аутентичных опознавательных знаков на тачку к неадекватам подтянулись настоящие копы.

Пранк не удался: копы повязали гонявших на 'полицейской машине' шутников - фото 192668

О происшествии сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook активисты паблика, а сами виновники торжества вели съемку для сторис в Instagram, и, судя по всему, веселились, не понимая своего зашквара.

Более того, на видеозаписи, которую опубликовали сами нарушители закона, четко задокументированы все обстоятельства подготовки к преступлению.

Завершился этот инцидент весьма эпично. Патрульные проверили злоумышленников по базам и выяснили, что один из них находится в розыске как уклоняющийся от военной службы. Этого молодого человека отправили в военкомат. Другого нарушителя увезли в райотдел. Машину же погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку.

Впрочем, вскоре пранкеров-неудачников отпустили. Открывали ли копы уголовное дело по факту незаконного использования полицейской символики, неизвестно, а вот административное наказание для нарушителей точно будет.

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