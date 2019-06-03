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Праймериз в партии Порошенко оказались фикцией

20:15
Всех много, а всего - мало - фото 1
Всех много, а всего - мало / Пресс-служба Петра Порошенко

После поражения Петра Порошенко на выборах президента его окружение рассчитывает на частичный реванш на выборах парламентских. Однако смотреть в завтрашний день смотреть могут не только лишь все.

Крылатый софизм Виталия Кличко в данном случае подходит очень и очень. История такая: Петр Порошенко и его сторонники решили переформатировать свою политическую силу - БПП (она же Солидарность) - в обновленную партию - "Европейскую солидарность".

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Чтобы прилагательное в названии имело хоть какой-то смысл, решили перенять и европейские принципы партийного строительства, то есть - провести "праймериз" - рейтинговое голосование для кандидатов. Однако, поскольку у руля по-прежнему авторитарный Порошенко, то все это действо прервратилось в фикцию - сам экс-гарант провел отбор в ручном режиме, а "праймеприз" оказались формальностью.

Вынести сор из избы решил один из видных "порохоботов" волонтер Роман Доник. Он у себя на фейсбуке написал об "очковтирательстве" новой политисилы, намекая, что проходного места для него не будет.

В пост сразу же прибежал другой видный "порохобот" - Юрий Бирюков, ранее известный как волонтер "Крылья феникса".

Праймериз в партии Порошенко оказались фикцией - фото 182085

Позднее, правда, Бирюков сам подтвердил информацию Доника, сообщив, что действительно, "праймерис" в партии Порошенко - обычная фикция.

На забавную внутреннюю кухню партийного строительства обратил внимание политолог Александр Азимов:

Отметим, что обновленная партия Порошенко, по данным последней социологии, проходит в парламент, однако мест у "Европейский солидарности" будет не так уже и много, из-за этого среди "порохоботов" и сочувствующих началось массовое переобувание. Например, о своем выходе из БПП уже заявил одиозный нардеп Александр Грановский, который уже успел "примазаться" к еще более одиозному реликту эпохи Януковича - мэру Харькова - Геннадию Кернесу.

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Петр Порошенко Юрий Бирюков соцсети Выборы в Раду 2019 Политика БПП / Солидарность Новости Украина
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