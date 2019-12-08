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Позиция очень сильная: у Зеленского рассказали о готовности к "нормандской четверке"

16:00
Мендель считает, что у Зеленского - сильная позиция - фото 1
Мендель считает, что у Зеленского - сильная позиция

Накануне встречи лидеров стран, входящих в так называемую "нормандскую четверку", не отличающаяся наличием ума пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель попыталась успокоить людей "сильной позицией" гаранта.

На своей странице в Facebook Мендель решила расставить все точки над "i" и попытаться аргументировать веру в то, что Зеленский на переговорах не провалится.

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Пояснила слепую веру во Владимира Зеленского пресс-секретарша "очень сильной позицией", которая напрямую связана с поддержкой международных партнеров.

Почему эти самых партнеров, рассказывающих о дружбе с русскими, "России, которая не является врагом НАТО" и строительстве "Северного потока" в надежде получить дешевый газ в обмен на свою экономическую зависимость, можно называть "надежными", Мендель не пояснила. Впрочем, у Зеленского и президента Казахстана называли поддерживающим независимость и целостность Украины, хотя Астана всегда голосовала против антироссийских резолюций, а нынешний глава государства и вовсе отрицает оккупацию Крыма.

"Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет завершения войны, - написала Мендель. - Когда сегодня скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной "капитуляции", давайте охладим пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями".

Судя по всему, основной целью поста пресс-секретарши было - постараться уменьшить количество вышедших сегодня на митинги людей. По крайней мере, именно этого многими путями и добиваются люди из Зе команды: Крещатик впервые за многие годы не стали делать пешеходным, а также под предлогом соблюдения траура по погибшим в Одессе призвали протестующих воздержаться от митингов.

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".

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Юлия Мендель Владимир Зеленский война на Донбассе терроризм Нормандская четверка Россия Владимир Путин Новости
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