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Отель "Токио Стар" по документам был складом

09:20
Отель "Токио стар" был нелегально перестроен из складских помещений - фото 1
Отель "Токио стар" был нелегально перестроен из складских помещений

Помещение, в котором местный бизнесмен оформил отель с нечеловеческими условиями, было не только непригодно для жизни, но и вообще не существовало с юридической точки зрения.

По данным Одесской государственной архитектурной инспекции, в декларациях, которые выдавал ГАСК, здание "Токио Стар" указано как складские помещения.

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Документы о переоборудовании в государственные органы не поступали, так что все ремонты с оформлением комнат в 5 "квадратов" и без окон были сделаны незаконно.

- Мы нашли пять деклараций. Во всех указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей, - отметил заместитель директора департамента ГАСКа в Одесской области Игорь Черкасов.

Поскольку это выяснилось, полицейские могут открыть ещё одно уголовное дело против владельца отеля, а также против тех чиновников, которые вообще выдали ему разрешение на работу.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, на втором этаже отеля произошел пожар. В здании помимо почти 200 постояльцев находились всего-то двое охранниов, которые понятия не имели, что делать при возгорании, и не провели своевременную эвакуацию.

В результате ЧП погибли девять человек. Еще семеро решившихся переночевать в жутком заведении, оказались в больнице. На следующий день копы задержали владельца отеля Вадима Черного. Ему инкриминируют нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.

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Одесса полиция пожар погибшие Новости
Думская
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