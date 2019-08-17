Пожар в Одессе: Зеленский грозит карами – ФОТО, ВИДЕО

Пожар в Одессе: Зеленский грозит карами – ФОТО, ВИДЕО

В ночь на 17 августа в Одессе загорелась гостиница "Токио-Стар" . Стихия забрала жизни 9 человек, еще 10 пострадали.

По одной из версий правоохранителей, причиной пожара стала попытка скрыть следы некоего убийства, по другой – загорание щитовой возле прачечной.

На данный момент полиция уже открыла уголовное производство.

Украинские власти также поспешили отреагировать на ЧП. Одним из первых по теме высказался президент Украины Владимир Зеленский.

"Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - заявил глава государства.

Все произошедшее гарант назвал "преступной халатностью и игнорированием элементарных норм противопожарной безопасности".

Примерно то же самое заявил и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего - гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны", - написал глава Кабмина в Facebook.

Свое слово вставил и владелец злосчастной гостиницы Вадим Черный.

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - сказал бизнесмен.

Напомним, кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ.

Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ

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