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Пожар в Одессе: тела всех погибших опознают к концу года

12:00
К концу года с помощью генетической экспертизы идентифицируют останки всех погибших - фото 1
К концу года с помощью генетической экспертизы идентифицируют останки всех погибших

Останки двенадцати погибших в пожаре в доме Асвадурова в Одессе не могут идентифицировать, поэтому в деле была назначена экспертиза ДНК. Завершится она к концу декабря.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет.

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По его словам, в данный момент сумели опознать лишь тела четырёх человек.

- Следователи направили на экспертизу фрагменты электропроводки. Надеюсь, ее результаты позволят сделать более подробные выводы о том, из-за чего произошла трагедия, - отметил правоохранитель.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.

10 числа Киевский районный суд Одессы посадил директора колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест.

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