Пожар в Одессе: тела всех погибших опознают к концу года

К концу года с помощью генетической экспертизы идентифицируют останки всех погибших

Останки двенадцати погибших в пожаре в доме Асвадурова в Одессе не могут идентифицировать, поэтому в деле была назначена экспертиза ДНК. Завершится она к концу декабря.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет.

По его словам, в данный момент сумели опознать лишь тела четырёх человек.

- Следователи направили на экспертизу фрагменты электропроводки. Надеюсь, ее результаты позволят сделать более подробные выводы о том, из-за чего произошла трагедия, - отметил правоохранитель.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.