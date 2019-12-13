Пожар в Одессе: тела всех погибших опознают к концу года
Останки двенадцати погибших в пожаре в доме Асвадурова в Одессе не могут идентифицировать, поэтому в деле была назначена экспертиза ДНК. Завершится она к концу декабря.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет.
По его словам, в данный момент сумели опознать лишь тела четырёх человек.
- Следователи направили на экспертизу фрагменты электропроводки. Надеюсь, ее результаты позволят сделать более подробные выводы о том, из-за чего произошла трагедия, - отметил правоохранитель.
Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.
5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.
8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.
10 числа Киевский районный суд Одессы посадил директора колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест.