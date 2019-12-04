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Пожар в Одессе: погибла преподаватель, пятеро пропавших и 16 пострадавших ФОТО+ВИДЕО

17:40
В здании одесского колледжа разыскивают пятерых пострадавших - фото 1
В здании одесского колледжа разыскивают пятерых пострадавших

Пожар, возникший в здании Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы утром в среду, 4 декабря, спасателям удалось локализовать лишь к 16:00. При этом масштабы его столь велики, что прогнозов по тушению возгорания сотрудники ГСЧС не делают.

Всего же, по состоянию на данный момент, известно об одном погибшем человеке. В больнице от полученных ожогов и отравления продуктами горения скончалась 43-летняя преподаватель учебного заведения.

В Одессе горит колледж, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО (ДОПОЛНЕНО)

В медицинских учреждениях с соответствующими пожару диагнозами госпитализировали 21 человека. Работники "скорой" доставили в больницы 12 учеников колледжа, а также еще четверых его сотрудников.

Пожар в Одессе: погибла преподаватель, пятеро пропавших и 16 пострадавших ФОТО+ВИДЕО - фото 192319

Неизвестным остается местонахождение пятерых человек - двоих студентов и троих работников бухгалтерии. Сейчас их разыскивают спасатели.

- Будем надеяться, что их найдут, и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц, - заявил мэр города Геннадий Труханов, который находится на месте ЧП.

Пожар в Одессе: погибла преподаватель, пятеро пропавших и 16 пострадавших ФОТО+ВИДЕО - фото 192320

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за старой электропроводки, которая не выдержала нагрузку электрообогревателями, ведь в здании не было отопления.

В данный момент десятки пожарных продолжают бороться с огнем, площадь которого составляет уже менее двух тысяч квадратных метров.

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пожар Одесса погибшие Геннадий Труханов Новости
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