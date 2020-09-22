Пожар в доме Шабунина: Экспертиза установила причину
Пожар в доме Шабунинка: Экспертиза установила причину
Экспертиза установила причину пожара в доме активиста Виталия Шабунина.
Об этом он написал в Facebook.
"Получили выводы экспертизы относительно моего дома - 100% умышленный поджог. Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет. Поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме. Чудо Божье, что соседка среди ночи не спала. Ни исполнители, ни, тем более, заказчики преступления не найдены", - говорится в сообщении.
Что было ранее?
В ночь на 23 июля неизвестные подожгли дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. В результате ЧП никто не пострадал.
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