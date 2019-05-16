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Появились фото пентхауза Зеленских в Крыму

Вчера, 18:01
Появились фото пентхауза Зеленских в Крыму - фото 1
Появились фото пентхауза Зеленских в Крыму

В преддверии предвыборной гонки журналистам стало известно об элитной собственности Зеленских в Крыму. Однако фото особняка появились лишь сейчас. Итак, чем же владеет слуга народа?

"Власти" Крыма оставят Зеленским пентхауз

Жилье президентской четы расположено в ливадийском комплексе "Император". Название заслуженное, перечить не будем.

Дом выполнен в дворцовом стиле. Окружающую обстановку дополняют фонтаны, басейны, паркинг и чудесный вид на море.

Появились фото пентхауза Зеленских в Крыму - фото 181096

А за всей сказочной идиллией наблюдает неусыпный взор охраны и видеокамеры.

Появились фото пентхауза Зеленских в Крыму - фото 181097

Но есть и минусы: поговорить особо не с кем, так как там слишком мало соседей.

Появились фото пентхауза Зеленских в Крыму - фото 181098

Может испугала цена? 4 тыс. долларов за кв. метр - это не шутки.

Напомним, жена Владимира Зеленского Елена приобрела крымский пентхауз за половину стоимости.

По данным СМИ, покупка совершена у олигарха Александра Буряка еще в далеком 2013 году в районе Ливадии (недалеко от Ялты – прим. ред). Цена недвижимости - 163 893 долл, что в разы дешевле запрашиваемой стоимости.

"Эта квартира была выставлена ​​на продажу в апреле агентством недвижимости "Причал 82" по цене 790 668 долларов, то есть по цене, вчетверо больше заплаченной в 2013 году, или за 5195 долларов за квадратный метр", - сообщает Reuters.

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