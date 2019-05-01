Жена Зеленского купила пентхауз в Крыму – СМИ

13:00 01 мая,

Жена Зеленского купила виллу в Крыму – СМИ

Жена Владимира Зеленского Елена приобрела крымский пентхауз за половину стоимости.

Об этом сообщает Украинская правда.

По данным СМИ, покупка совершена у олигарха Александра Буряка еще в далеком 2013 году в районе Ливадии (недалеко от Ялты – прим. ред). Цена недвижимости - 163 893 долл, что в разы дешевле запрашиваемой стоимости.

"Эта квартира была выставлена ​​на продажу в апреле агентством недвижимости "Причал 82" по цене 790 668 долларов, то есть по цене, вчетверо больше заплаченной в 2013 году, или за 5195 долларов за квадратный метр", - сообщает Reuters.

Напомним, не так давно разгорелся скандал из-за новых грешков Зеленского. Оказывается, "слуга народа" живет слегка по-хозяйски на дорогущей вилле. Да, красиво жить не запретишь. И все бы ничего, но особнячек забыли указать в декларации.

А Зеленский и не должен был этого делать, полагает команда Зе.

И пояснила почему.

"Учитывая, что Владимир Зеленский не занимает ни одной из должностей на государственной службе, он не должен был и не обязан декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная Владимиром. При этом указанная компания была задекларирована в декларации Владимира в полном соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении команды.

Стоит отметить, что декларировать вроде есть что.

В 2017 году итальянская компания Зеленского San Tommaso S.R.L., приобрела виллу за 3,8 млн. евро.

Согласно «Слідство Інфо», на вилле есть 15 комнат. Однако сторонники комика эту информацию отрицают:

"Это лишь дополнительное подтверждение циничной клеветы. Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных" заголовков".