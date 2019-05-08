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"Власти" Крыма оставят Зеленским пентхауз

08 мая, 18:00
"Власти" Крыма оставят Зеленским пентхауз - фото 1
"Власти" Крыма оставят Зеленским пентхауз

Власти оккупированного Крыма вынесли вердикт касательно пентхауза Зеленских. Спойлер: экспроприаций не будет.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на госорганы.

"Судя по ее декларации (Елены Зеленской - прим. ред), если она ее (квартиру - прим. ред) указала, значит, она ею владеет. А действительно ли зарегистрированы у нее права, в наших базах нет возможности посмотреть, доступ к такой информации есть только у определенного круга лиц", - заявили в пресс-службе Госкомитета Крыма по госрегистрации и кадастру.

Помимо этого, комитет подчеркнул, что все права собственности, имевшиеся до аннексии, остаются действенными и в нынешнее время.

"Да, они признаются действительными бессрочно. И перерегистрировать их необходимости нет", - отметил комитет.

Напомним, жена Владимира Зеленского Елена приобрела крымский пентхауз за половину стоимости.

По данным СМИ, покупка совершена у олигарха Александра Буряка еще в далеком 2013 году в районе Ливадии (недалеко от Ялты – прим. ред). Цена недвижимости - 163 893 долл, что в разы дешевле запрашиваемой стоимости.

"Эта квартира была выставлена ​​на продажу в апреле агентством недвижимости "Причал 82" по цене 790 668 долларов, то есть по цене, вчетверо больше заплаченной в 2013 году, или за 5195 долларов за квадратный метр", - сообщает Reuters.

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