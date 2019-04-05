Потому что гладиолус: Пять вопросов, которые необходимо задать на дебатах

И поговорить, и поспорить

Пока кандидаты в президенты Украины активно сдают мочу и пытаются выяснить, кто больше не струсил, Без Табу напоминает, что все это – мишура, а главное – дебаты, в ходе которых и Зеленский, и Порошенко должны дать ответы на самые важные вопросы.

Прелесть любых дебатов в том, что раскрыть истинную сущность отвечающего может только правильно заданный вопрос. Иногда хватает одного слова, дабы развеять сомнения, но чаще приходится пускаться в словесный пляс в рамках отведенного времени. К тому же, всегда есть вещи, о которых оппонентов нельзя не спросить и оставить при этом в равных условиях. В случае с парой Зеленский - Порошенко их особенно много. Однако выделить стоит самое важное для Украины прямо сейчас.

Будете ли вы препятствовать правосудию, если ваш родственник, кто-то из окружения или рядовой соратник ощутимо преступит закон?

Эта тема куда значимее и болезненнее, чем кажется на первый взгляд. Прогремевший в марте 2019 кейс «Укроборонпрома», в котором фигурировал бизнес-партнер Порошенко и фактический хранитель его денег Олег Гладковский (бывший Свинарчук), отчетливо дал понять: круговая порука запачкала страну как организм копотью до состояния запущенного рака легких. Возможно, пока излечимого, но очень запущенного.

Прогрессировала эта болячка с первых лет независимости. По сути, из всех президентов Украины лишь Леонид Кравчук не стал с завидной регулярностью отмазывать своих, да и то лишь потому, что был не самым решительным, ближний круг был размером с гулькин нос, а поцарствовать довелось недолго. При Кучме хватало чиновников, попадавшихся на мелких правонарушениях. Взять хотя бы Александра Омельченко, которого в цивилизованном государстве назидательно наказали за регулярное вождение автомобиля подшофе. Но в наших реалиях киевскому градоначальнику все спускали с рук, поскольку он помогал властям получить нужное количество голосов в столице. И доспускались до ДТП со смертельным исходом, которое случилось уже при Ющенко. О недолгом правлении Януковича позвольте уж не вспоминать.

Порошенко охотно сдает кровь, но решится ли он сдать "друзей"?

Отделаться «да/нет» в качестве ответа можно, но лучше продемонстрировать реальный уровень готовности придерживаться правил. Ведь в большинстве случаев лучше ампутировать палец, нежели ждать, пока спастись можно будет, лишь отрезав ногу по колено. Что для этого необходимо делать? Да хотя бы не назначать на ключевые должности в силовых ведомствах кумовьев и людей без профильного образования.

На каких условиях вы будете возвращать контроль над оккупированными территориями Крыма и Донбасса?

Соблазн добавить нечто вроде «если вообще будете» был велик. Но не забывайте – кандидаты должны быть в равных условиях. С Порошенко здесь все понятно: дипломатическая война и до выборов была в приоритете, а сейчас, когда на сторону соперника окончательно переметнулись желающие «мира на любых условиях», обещания вроде «победы за три дня» давать бессмысленно. Это лишь прихлопнет скромный пока рейтинг.

Вот Зеленского послушать будет гораздо интереснее по двум причинам. Во-первых, фавориту придется продемонстрировать, на какие уступки государству-агрессору он готов пойти и будут ли эти уступки большими, чем у действующей власти. Во-вторых, станет ясен (пускай и косвенно) уровень понимания военного дела и дипломатии. В программе на официальном сайте ведь все что угодно можно написать.

Готовы ли вы продолжать последовательную политику украинизации?

Тут вот какая закавыка: Порошенко украиноязычным стал сравнительно недавно, да и то в публичном пространстве стараниями штаба. В семейном кругу, если верить людям приближенным, основным языком общения для президента остается русский. У Зеленского, однако, дела еще хуже, если говорить о ситуациях, не прописанных в сценариях – обычно наружу начинает лезть даже не русский, а типичный надднепрянский суржик. Но это дело, как говорится, личное.

А в государственных масштабах украинизация квотами в СМИ не ограничивается. Что будет, скажем, с реформой школьного образования, ключевая стадия которой – обновление старших классов – даже начаться не успела? Как популяризовать украиноязычный продукт эффективно, но ненавязчиво? У кого-то даже вопросы по творчеству «Квартала 95» охотно возникнут, ведь студия работает на интересы публики, зависшей между украинским и русским этническими самоопределениями.

Каким образом вы планируете взаимодействовать с олигархами?

Вопрос, на котором на самом деле погореть могут оба кандидата. У Порошенко в пассиве имеются не сидящий Ахметов, летающий Медведчук, получивший украинское гражданство Григоришин, неправомерно сидящие на дотациях Косюк с Бахматюком и до сих пор не прикрывший бизнес за поребриком Гладковский. Многовато будет, даже если самого Петра Алексеевича за скобки вынести. Хотя он также вполне себе олигарх.

Деньги Коломойского - кровь избирательной кампании Зеленского. Все понимают, что это инвестиция сделана не просто так

В случае с Зеленским, к слову, свет клином на фамилии «Коломойский» тоже не сходится – достаточно вспомнить как минимум слухи о финансировании его кампании из кармана Фирташа и Фукса. Это будет похоже на агонические прыжки полуживых рыб на сковороде, но оно того стоит, поверьте.

Что вы предпочтете делать с экономикой – реально реформировать или накручивать соцвыплаты?

Спросить о «решительных реформах» стоит хотя бы для того, чтобы понять, как оценивает экстренную монетизацию субсидий и не менее экстренный перерасчет пенсий. Если здраво, то очевидным будет признание предвыборного маневра неудачным. Экономическая же часть обещаний Зеленского без озвучивания живых мыслей кандидата пока выглядит как попытка сочетать несочетаемое. Впрочем, после монолога кандидата Зе все может стать еще более запутанно.

Разумеется, критичных вопросов гораздо больше. Но именно вышеприведенные пять дадут понять, кто на чьих ошибках научился и какие собирается делать свои. Почему? Потому что гладиолус, пора было уже привыкнуть.

Виталий Могилевский, Без Табу