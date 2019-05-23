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Потап пышно гуляет свадьбу с Каменских в ресторане под Киевом (ФОТО)

19:40
Потап женился на Насте Каменских - фото 1
Потап женился на Насте Каменских

В четверг, 23 мая, в мире украинского шоу-бизнеса произошло знаковое событие - 38-летний продюсер Потап наконец-то официально расписался с 32-летней исполнительницей Настей Каменских.

На шумную пирушку артисты созвали всех без исключения представителей отечественной эстрады. По крайней мере, тех, кто сейчас находится на пике популярности.

Настя Каменских рассказала об отношениях с Потапом

Примечательно, что выбор места для празднования пал на ресторан Fabius на Столичном шоссе, который нельзя назвать местом для богачей - ценники на блюда здесь вполне укладываются в рамки обычных киевских заведений такого ранга и даже немного ниже.

Потап пышно гуляет свадьбу с Каменских в ресторане под Киевом (ФОТО) - фото 181523

Для того, чтобы в помещение не проникли журналисты, а также другие посетители, Потап с Настей арендовали весь ресторан. Туда же нагнали дополнительные наряды охраны.

Гостей же пропускают исключительно по спискам. В общем, никто из звезд не хочет, чтобы их пьянку снимали на видео и выкладывали в YouTube.

Потап пышно гуляет свадьбу с Каменских в ресторане под Киевом (ФОТО) - фото 181524

Среди посетителей свадьбы журналисты заметили Тину Кароль, Соню Плакидюк, Ольгу Горбачеву, Позитива, Ольгу Полякову, телеведущих Катю Осадчую и Машу Ефросинину, а также продюсера Юрия Никитина и многих других известных личностей.

Потап пышно гуляет свадьбу с Каменских в ресторане под Киевом (ФОТО) - фото 181525

Ведет же праздненство Юрий Горбунов.

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