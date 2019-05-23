Потап пышно гуляет свадьбу с Каменских в ресторане под Киевом (ФОТО)

Потап женился на Насте Каменских

В четверг, 23 мая, в мире украинского шоу-бизнеса произошло знаковое событие - 38-летний продюсер Потап наконец-то официально расписался с 32-летней исполнительницей Настей Каменских.

На шумную пирушку артисты созвали всех без исключения представителей отечественной эстрады. По крайней мере, тех, кто сейчас находится на пике популярности.

Примечательно, что выбор места для празднования пал на ресторан Fabius на Столичном шоссе, который нельзя назвать местом для богачей - ценники на блюда здесь вполне укладываются в рамки обычных киевских заведений такого ранга и даже немного ниже.

Для того, чтобы в помещение не проникли журналисты, а также другие посетители, Потап с Настей арендовали весь ресторан. Туда же нагнали дополнительные наряды охраны.

Гостей же пропускают исключительно по спискам. В общем, никто из звезд не хочет, чтобы их пьянку снимали на видео и выкладывали в YouTube.

Среди посетителей свадьбы журналисты заметили Тину Кароль, Соню Плакидюк, Ольгу Горбачеву, Позитива, Ольгу Полякову, телеведущих Катю Осадчую и Машу Ефросинину, а также продюсера Юрия Никитина и многих других известных личностей.

Ведет же праздненство Юрий Горбунов.