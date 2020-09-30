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Посольство США отреагировало на смерть своей сотрудницы в Киеве

21:59
Посольство США отреагировало на смерть своей сотрудницы в Киеве - фото 1
Посольство США отреагировало на смерть своей сотрудницы в Киеве

Посольство США отреагировало на смерть своей сотрудницы Санвер Никаело, трагически погибшей в Киеве.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост ведомства в Facebook.

невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из коллектива Посольства США в Украине. Сейчас чиновники Посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

30 сентября в Шевченковском районе Киева была обнаружена женщина с ранением головы. Ее госпитализировали в больницу. К сожалению, пострадавшая не пережила полученной травмы.

Позже была установлено, что погибшей является сотрудница посольства США Санвер Никаело. Обстоятельства ее смерти выясняет следствие. По предварительной версии, женщина могла стать жертвой убийцы.

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